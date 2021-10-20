المرور توضح أسباب الزخم في شوارع بغداد

2021/10/20 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – ورد عبد الأمير

أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، أسباب الزخم المروري في شوارع بغداد، فيما أشارت إلى أن معالجات الزخم آنية.

يتبع..

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