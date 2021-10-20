ترامب بعد وفاة وزير الخارجية الامريكي الاسبق كولن باول: إرتكب اخطاء كبيرة في العراق لكن ليرقد بسلام

2021/10/20 | 09:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في بيان نشره غداة وفاة كولن باول وزير الخارجية في عهد جورج بوش الأبن، أعلن أن باول ارتكب الكثير من الأخطاء، وقال ما نصه، لكن في أي حال فليرقد بسلام.وعد ترامب النبرة التوافقية … Readmore

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