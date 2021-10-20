ميدل إيست آي: برلين عاصمة الثقافة العربية بأوروبا

2021/10/20 | 09:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “ميدل إست آي” البريطاني تقريرا عن النشاط الثقافي العربي في العاصمة الألمانية برلين، واصفا هذه المدينة بأنها أصبحت عاصمة الثقافة العربية في أوروبا.واستعرض التقرير الذي كتبه الصحفي الألماني مات يونيكومب من برلين المكتبات والأندية التي أقامها العرب … Readmore

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