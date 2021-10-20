الرئيس صالح: اجراء الانتخابات خطوة مهمة نحو تشكيل برلمان وحكومة فاعلتان تستجيب لمطالب الشعب

2021/10/20 | 09:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن إجراء الانتخابات العراقية خطوة مهمة نحو تشكيل البرلمان وحكومة فاعلة تستجيب للاستحقاقات التي تنتظر البلد.جاء ذلك خلال تسلمه أوراق اعتماد سفيري ألمانيا والتشيك, وأكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات تمثل خطوة مهمة نحو تشكيل … Readmore

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