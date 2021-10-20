2021/10/20 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يصل لقاعدة الصويرة في واسط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يصل لقاعدة الصويرة في واسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يصل لقاعدة الصويرة في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).