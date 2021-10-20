اسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات لهذا اليوم

2021/10/20 | 09:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز”، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.في بغداد: سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار أما في الشمال فبلغت الأسعار اليوم: سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 147,500 […]

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