اجتماع يجمع التيار الصدري والحكمة لتقريب وجهات النظر وتذليل الصعاب

2021/10/20 | 09:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو تيار الحكمة، جاسم البخاتي، عن طبيعة الاجتماع بين زعيم التيار عمار الحكيم، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مشيراً إلى إنه جاء لغرض التوصل لتفاهمات وتذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر.وقال البخاتي إنه “إلى حد الآن لا توجد معلومات … Readmore

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