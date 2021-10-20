2021/10/20 | 10:11 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقد الدولي يتوقع ارتفاع التضخم بالشرق الأوسط إلى 12.9% مع نهاية 2021 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/20 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقد الدولي يتوقع ارتفاع التضخم بالشرق الأوسط إلى 12.9% مع نهاية 2021) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقد الدولي يتوقع ارتفاع التضخم بالشرق الأوسط إلى 12.9% مع نهاية 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).