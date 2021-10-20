2021/10/20 | 10:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tZryvooCxfE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي محمد عفلوك: تظاهرات الطعن بنتائج الانتخابات خرجت للمطالبة بالمناصب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي محمد عفلوك: تظاهرات الطعن بنتائج الانتخابات خرجت للمطالبة بالمناصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).