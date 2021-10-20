2021/10/20 | 10:19 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 | 10:04 صباحاً

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استمرار الاعتصامات امام بوابة المنطقة الخضراء للرافضين لنتائج الانتخابات

بغداد/..



استمرت الاعتصامات امام بوابة المنطقة الخضراء من جهة جسر المعلق في منطقة الجادرية للرافضين لنتائج الانتخابات من الجمهور العراقي الذي يستشعر ان اصواته سرقت ، وبمشاركة شيوخ عشائر من مناطق مختلفة

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