2021/10/20 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد مدير تعويضات محافظة نينوى محمد عكله، اليوم الأربعاء، وصول مبالغ مالية جديدة من بغداد مخصصة لتعويض المتضررين من العمليات العسكرية.وقال عكله في حديث صحافي إن “الدائرة تسلمت وجبة جديدة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نينوى..



وصول مبالغ مالية جديدة لتعويض هذه الفئات المركز الخبري الوطني.

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