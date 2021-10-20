توضيح من المرور حول 'الزخم' الذي تشهده العاصمة بغداد

2021/10/20 | 10:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت مديرية المرور العامة، الأربعاء، أسباب الزخم المروري في شوارع بغداد، مشيرة إلى أن معالجات الزخم آنية.

وقال مدير علاقات واعلام المرور العميد حيدر كريم في تصريح تابعه NRT عربية، (20 تشرين الاول 2021)، ان "هناك 3 مليون مركبة تتجول ببغداد في آن واحد وخصوصاً في مركز العاصمة الذي يشهد زخما مروريا"، مبينا ان "المعالجات آنية وتتضمن حملات لمنع الوقوف في التقاطعات والطرق الرئيسية من قبل المرور العامة، حيث تكون بشكل يومي من ساعات الصباح الأولى لغاية انتهاء وقت الذروة".

واضاف كريم، انه "لا يوجد لغاية الان قطع للطرق لأغراض الصيانة لاي سبب كان"، مشيرا الى انه "في حال تم غلق أي شارع واحد ببغداد فأن ذلك يؤثر سلباً على السير في باقي الشوارع".

واكد، ان "هناك خطة لدى المديرية المرور العامة تحت اشراف مديرها وبالتنسيق مع امانة وقيادة عمليات بغداد لرفع الكتل الكونكريتية عن بعض الطرق الفرعية والخدمية سواء في داخل المناطق او خارجها"، لافتا الى ان "الغرض من الخطة هو تخفيف الزخم عن الطرق وهنالك تنسيق عال ومستمر مع الدوائر المعنية بذلك".

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