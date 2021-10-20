2021/10/20 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس لمناطق شمال ووسط وغرب العراق.

وقال عطية في منشور له على حسابه في موقع التواصل فيس بوك تابعته (بغداد اليوم)، ان "أجواء شبه شتوية على شمال ووسط وغرب العراق"، لافتا الى ان "درجات الحرارة الصغرى سجلت في مطارات العراق، حيث وصلت درجة الحرارة في بغداد 18C، البصرة 19C، اربيل 15C، السليمانية 11C".

واضاف انه "يتوقع انخفاض ملموس على مناطق العراق خلال ساعات الفجر في الأيام القادمة".

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