قتلى وجرحى بانفجار مزدوج استهدف حافلة عسكرية في دمشق

2021/10/20 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم الأربعاء، بتفجير استهدف حافلة في العاصمة السورية دمشق، فيما تم تفكيك عبوة ناسفة ثالثة في المكان نفسه.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن "تفجيرا مزدوجا استهدف حافلة عند جسر الرئيس في دمشق تسبب في سقوط قتلى وجرحى".

وأضافت ان "حدوث تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق".

وأوضحت الوكالة ان "التفجير الإرهابي أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى".

من جانبها قالت وكالة الانباء البريطانية رويترز نقلا عن الإعلام السوري الرسمي بسقوط 13 قتيلا و3 جرحى في تفجير الحافلة العسكرية.

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