انطلاق المهرجان العربي لفيلم التراث على شاطئ خورفكان بالشارقة

2021/10/20 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا/ انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المهرجان العربي لفيلم التراث على شاطئ خورفكان -دورة الفنان الراحل عصمت يحيى- و تستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، بهدف الحفاظ على التراث العربي من خلال فن السينما و سينما التراث في ظل إقبال لافت من عشاق وحراس التراث والذاكرة حيث بدأت الفعاليات بلوحات فنون شعبية من أداء فرقة الشارقة الوطنية لاقت استحسان وتفاعل الجمهور.و يتضمن المهرجان مسابقة الأفلام الوثائقية /فيلم التراث/ القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة والأفلام الطويلة التي تزيد مدتها عن 30 دقيقة وموضوعاتها حول التراث الشعبي و الحضاري و الطبيعي وسوف يتم في كل دورة من دورات المهرجان تكريم إحدى الشخصيات العامة التي قدمت خدمة للتراث في مجال نشاطها العام على أن يتم اختيار هذه الشخصية من أي دولة عربية ولا يشترط أن يكون سينمائيًا./انتهى

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