وزارة التخطيط تنجز المرحلة الاولى من النظام الالكتروني الخاص بتصنيف المقاولين

2021/10/20 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ واكمال المرحلة الاولى من النظام الالكتروني الذي يتيح لشركات المقاولات والمقاولين العراقيين تقديم طلبات تجديد الهويات، وتصنيف الشركات لاول مرة، عن بعد، من دون الحاجة الى مراجعة الوزارة.وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان اليوم ، ان: هذا الاجراء جاء بناء على توجيهات وزير التخطيط خالد بتال النجم، بتبسيط اجراءات عمل تصنيف شركات المقاولات والمقاولين، لما يمثله قطاع المقاولات من اهمية تنموية كبيرة، مبينا،ان هذه التوجهات تأتي في اطار دعم وتمكين القطاع الخاص بنحو عام، وقطاع المقاولات على وجه الخصوص.ودعا الهنداوي المقاولين وشركات المقاولات الى تقديم طلبات تجديد الهويات وتصنيف الشركات لاول مرة عبر الرابط(http://contclass.mop.gov.iq:9090/index.html)، مشيرا الى ان هذا الاجراء سيسهم في الاسراع بتنفيذ طلبات الحصول على تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والحصول على صحة الصدور من الجهات ذات العلاقة ومتابعة الطلبات المقدمة، مضيفا ان بامكان المستفيدين من هذا النظام الالكتروني، الاطلاع على دليل استخدام نظام تصنيف شركات المقاولات والمقاولين، الموجود على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط والصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك./انتهى8

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