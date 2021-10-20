2021/10/20 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنشر وكالة “المركز الخبري الوطني”، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.في بغداد: سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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