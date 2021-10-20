2021/10/20 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اتفقت وزارة الكهرباء مبدئياً على تخصيص محطات توليدية داخل الاراضي الايرانية مهمتها انتاج وتصدير الكهرباء للعراق حصراً، بينما تنوي بناء محطة الفاو الحرارية بطاقة 2500 ميغاواط، الى جانب ابرامها عقدا لبناء محطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق بصدد الاتفاق مع إيران لتخصيص محطات توليد كهربائية المركز الخبري الوطني.

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