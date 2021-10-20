شرطة ميسان تفض نزاعا عشائريا في المحافظة

2021/10/20 | 10:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها.

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