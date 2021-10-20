مجلس الوزراء يوافق على صرف مبالغ لتحسين جودة المياه في المحافظات

2021/10/20 | 10:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً بصرف مبلغ 3 مليارات دينار إلى مديريات الماء في المحافظات لغرض تحسين جودة المياه وتأمين مادة الكلور، وذلك بالاستناد إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية … Readmore

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