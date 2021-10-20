زيادة بمستوى الأجسام المضادة بمقدار 76 ضعفًا.. دراسة جديدة تظهر فوائد خلط ومطابقة لقاحات فيروس كورونا المختلفة

2021/10/20 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن متلقي لقاح "جونسون آند جونسون"، الذي يتطلب جرعة واحدة، والذين تلقوا لاحقًا جرعة معززة من لقاح مودرنا، شهدوا ارتفاع مستوى الأجسام المضادة بمقدار 76 ضعفًا خلال 15 يومًا.تعتبر مسألة ما إذا كان من الجيد خلط ومطابقة لقاحات فيروس كورونا المختلفة موضوعًا مهمًا في الوقت الحالي، وتوفر هذه الدراسة مزيدًا من المعلومات حول هذه المسألة

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