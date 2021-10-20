2021/10/20 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قطعاتنا الأمنية والأجهزة الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة الخارجين عن القانون، ومحاربة الجريمة المنظمة، وفرض هيبة الدولة، بتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إذ تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة وخلال ممارسات أمنية، من اعتقال (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط مواد مخدرة، و(2085) من المواد الغذائية والمنظفات منتهية الصلاحية ضمن قاطع المسؤولية".

واض افت الى، ان "قوة من اللواء الأول شرطة اتحادية وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من اعتقال (18) متهماً بالاتجار بالبشر بعد مداهمة احدى الشقق المشبوهة شرقي بغداد.



بالإضافة إلى اعتقال متهم بالقتل العمد في منطقة البلديات".واشار القيادة الى، انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بـ'قضايا مختلفة' وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بـ'قضايا مختلفة' وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).