احباط 6 محاولات ابتزاز الكتروني بينها لإمرأة تبتز فتاة

2021/10/20 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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احبطت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، (6) محاولات ابتزاز الكتروني في خمس محافظات، بينها لإمرأة تبتز فتاة الكترونيا.

وقالت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العمليات جاءتعلى خلفية ورود مناشدات الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) من الضحايا تفيد بتعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص بتهديدهن بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل حصولهم على مبالغ مالية أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".

وبحسب البيان، اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات.

من الجدير بالذكر أن المحافظات التي حدثت فيها حالات الابتزاز هي حالتين في كربلاء المقدسة وحالة واحدة في كل من الانبار والنجف الأشرف وكركوك وديالى.

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