2021/10/20 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تسلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 1381 طعناً على النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب التي جـرت فـي العاشر مـن الشهر الـحـالـي، حيث انتهى يوم أمـس الـثـلاثـاء آخـر موعد للمعترضين على النتائج في تقديم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تستبعد إجراء عد وفرز يدوي لكل المحطات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تستبعد إجراء عد وفرز يدوي لكل المحطات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تستبعد إجراء عد وفرز يدوي لكل المحطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).