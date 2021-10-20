النزاهة تفصح عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحق الدرجات العليا خلال أيلول

2021/10/20 | 11:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أفصحت هيئة النزاهة، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ ذوي الدرجات العليا خلال شهر أيلول الماضي، مُشيرةً إلى أنَّ مجموع تلك الأوامر بلغ (35) أمراً.وقالت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّـة على خلفيَّة قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، …

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