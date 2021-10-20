مقتل 8 على الأقل في قصف صاروخي لنظام الأسد

2021/10/20 | 11:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثمانية أشخاص بينهم خمسة مدنيين على الأقل في قصف صاروخي لقوات نظام بشار الأسد، الأربعاء، استهدف مدينة أريحا شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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