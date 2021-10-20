2021/10/20 | 11:13 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل ثمانية أشخاص بينهم خمسة مدنيين على الأقل في قصف صاروخي لقوات نظام بشار الأسد، الأربعاء، استهدف مدينة أريحا شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 على الأقل في قصف صاروخي لنظام الأسد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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