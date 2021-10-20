أردوغان يقدم طلبا للبرلمان التركي بشأن العمليات العسكرية بالعراق

2021/10/20 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدمت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، مذكرة للبرلمان، لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين.وكانت تركيا قد أطلقت في 23 أبريل الماضي، […]

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