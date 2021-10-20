2021/10/20 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، اعتقال متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، فيما ضبطت مواد غذائية منتهية الصلاحية.وذكر اعلام القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قطعات فرقة المشاة الحادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 18 متهما بالاتجار بالبشر في بغداد المركز الخبري الوطني.

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