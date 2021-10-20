14 قتيلاً في تفجير حافلة عسكرية في دمشق وعشرة مدنيين في قصف على إدلب

2021/10/20 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم يوسف قروشان مع عمر حاج قدور في أريحا تسبّب تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف صباح الأربعاء حافلة عسكرية في دمشق بمقتل 14 شخصاً على الأقل، وفق ما ذكر الاعلام السوري، في حصيلة دموية هي الأعلى في العاصمة السورية منذ سنوات.… Readmore

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