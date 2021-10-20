تحذيرات في اليابان مع ثوران بركان جبل “أسو”

2021/10/20 | 11:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن بركان جبل “أسو” في جنوب غرب البلاد ثار صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن “الثوران تسبب في قذف سحب كثيفة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 3500 متر فى الهواء”.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية فى البلاد سكان المنطقة المحيطة في كيوشو، الجزيرة الرئيسية في جنوب غرب اليابان، من الاقتراب من البركان الذي يبلغ ارتفاعه 1592 مترا تحت أي ظرف.

ولم ترد في البداية أي تقارير عن وقوع إصابات.

ويشار إلى أن اليابان موطن لأكثر من 100 من البراكين النشطة، منها 50 يتم رصدها باستمرار.

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