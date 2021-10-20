مصرع 116 شخصا في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال

2021/10/20 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أكثر من مئة شخص إثر عدة أيام من فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال كما قال مسؤولون الأربعاء فيما لا يزال عشرات مفقودين.في أوتارخاند بشمال الهند قال مسؤولون إن 46 شخصا قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 … Readmore

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