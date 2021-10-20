العراق.. طقس غير مستقر ومتنبئ يتوقع خارطة الامطار المرتقبة

2021/10/20 | 11:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل مناطق متفرقة من البلاد، مع احتمالية سقوط امطار في المناطق الشمالية.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في توضيح تابعه NRT عربية، (20 تشرين الأول 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى انسحاب المرتفع الجوي نحو وسط الجزيرة العربية، الذي ينتج عنه اندفاع هواء بارد في طبقات الجو العليا خلال اليوم".

واضاف عطية، أن "هذا يسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي الذي يشمل مناطق متفرقة من مدن شمال البلاد"، متوقعا أن "تتلاشى تدريجيا، لكنها تستمر متقطعه على مناطق من شمال أربيل ومرتفعات دهوك واقصى شمال نينوى وربما شمال السليمانية، يعقبها اندفاع هواء من اوربا يسبب برودة واضحة تشمل كافة مدن البلاد خصوصا خلال ساعات الليل".

واوضح، أن "التوقعات الأولية تشير إلى حالة جوية شاملة نهاية الشهر الحالي، والتغيير وارد في الفترات الانتقالية".

من جهته، أكد الراصد الجوي محمد علي، أن "مدن الشمال، خاصة الشمال الغربي من مدينة الموصل على موعد مع امطار رعدية خلال ساعات القليلة القادمة، تشمل ايضا مناطق مختلفة دهوك وشمال أربيل".

وأضاف علي، أن "توقعات الطقس الأولية تشير إلى وجود منخفض جوي نهاية الشهر قد يكون أكثر شمولية لمناطق مختلفة من البلاد".

N.A

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