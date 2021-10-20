الإطاحة بـ18 متهماً للاتجار بالبشر في بغداد

2021/10/20 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء، الإطاحة بعصابة مكونه من 18 متهماً للاتجار بالبشر في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد أن توفرت معلومات عن وجود شبكة تقوم ببيع الفتيات وأن هذه الشبكة تدار من قبل أمرأتين، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على (١٨) شخصا من الرجال والنساء بالجرم المشهود ضمن منطقة المشتل شرق العاصمة بغداد".

وأوضحت أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات".

ولفتت إلى أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد نفذت العديد من أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل"".

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