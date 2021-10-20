التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

2021/10/20 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أفاد التحالف العربي بقيادة السعودية بأن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه جازان.وكان التحالف العربي قد أعلن يوم الأحد الماضي، أنه شن خلال اليوم الأخير أكثر من 40 غارة على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن مواصلة "ممارسة عملياتهم ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات الطبية إلى المرضى في العبدية".وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان الحوثيين في وقت سابق من اليوم عن سيطرتهم على عدد من المديريات في محافظتي مأرب وشبوة، منها العبدية./انتهى9

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