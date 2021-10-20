العراق ثالث بلد في استيراد الخضروات والفواكه من تركيا

2021/10/20 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة التركية، اليوم الاربعاء، ان العراق احتل المرتبة الثالثة باستيراد منتجات الفواكه والخضروات التركية بقيمة 145 مليون دولار وخلال تسعة أشهر.وقال رئيس الجمعية هارتين اوشاك ان […]

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