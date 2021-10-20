محافظ نينوى يعلن وصول دفعة جديدة من تعويضات المتضررين

2021/10/20 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري وصول دفعة جديدة من مبالغ التعويضات المقدمة الى المتضررين من داعش.

ولفت الجبوري في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، الى "وصول وجبة جديدة من مبالغ التعويضات للمتضررين، والذين اكملوا معاملاتهم وظهرت اسمائهم.."، مبيّناً أنه "سيتم توزيع صكوك المبالغ على مستحقيها اليوم الأربعاء ابتداءً من التاسعة والنصف صباحاً".

ووفقاً للبيان، "ستوزع التعويضات في ديوان المحافظة على شكل وجبات وسيعلن عن بقية الوجبات تباعاً".

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