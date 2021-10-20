مهرجان بابل والرقص على الجراح..

2021/10/20 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

عشرون عاما مضت على آخر نسخة من مهرجان

المدينة الأثرية ذات الأربعة آلاف

ربيعا وخريفا..



هذا ما تناولته

الفضائيات في تقاريرها وهي تقدم خبر

الترف الحكومي المقرر إقامته عزفا

وطربا ورقصا ع

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