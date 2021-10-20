عمليات بغداد تعلن العثور على طائرة “درون” داخل منزل بعد مشاجرة بين شخصين

2021/10/20 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن ض5بط أسلحة واعتدة وطائرة درون داخل منزل في بغداد.

وقالت القيادة في بيان لها ان قوة من اللواء الرابع والاربعين تمكنت من إنهاء مشاجرة بين شخص يحتال على المواطنين وطرف آخر تم فيها إطلاق نار بينهما وعند تفتيش منزل الشخص المحتال بعد فض المشاجرة عثرت القوة على أسلحة وعتاد وطائرة مسيرة.

وأكدت قيادة عمليات بغداد ان العملية الأمنية جاءت بهدف فرض هيبة الدولة وسلطة القانون والحد من ظاهرة السلاح المنفلت واستخدامه في المشاجرات والمطالبة بالحقوق الشخصية دون الرجوع الى سلطة القانون.

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