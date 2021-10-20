2021/10/20 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وقع وزير العدل عبد الستار محمد في طهران مع نظيره الايراني أمين حسين رحيمي، اليوم الأربعاء، على بيان مشترك حول توسيع العلاقات القانونية والقضائية بين البلدین.وتم إعداد البیان وتوقيعه في أربع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وإيران يتفقان على تبادل المحكومين وإعادة أموال الفساد المركز الخبري الوطني.

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