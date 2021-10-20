العراق.. ابن مسؤول يطلق النار على خباز أثناء الانتظار في الطابور

2021/10/20 | 11:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب احد العاملين في مخبز ضمن قضاء رابرين التابعة لمحافظة السليمانية، الاربعاء، اثر تعرضه لطلق ناري من قبل احد ابناء المسؤولين في الاحزاب.

وقالت الشرطة في بيان، حصل عليه NRT عربية (20 تشرين الأول 2021) أن "الخباز أصيب بطلق مسدس في ناحية حاجياوا ومن أمام المخبز وهو يبلغ من العمر 26 عاما وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج وهو تحت مراقبة الأطباء في الوقت الحالي".

واضاف البيان أن "الجهات التحقيقية فتحت تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث".

وبحسب مصدر محلي فان "الشجار وقع في طابور انتظار الخبر وأن الجاني ابن أحد المسؤولين المعروفين في منطقة رابرين (رانية)".

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