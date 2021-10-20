البنك المركزي يصدر بيانا بشأن المصارف العراقية

2021/10/20 | 11:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد البنك المركزي العراقي، الأربعاء، حصول 19 مصرفا عراقيا على تصنيف دولي معتمد.

وذكر البنك في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (20 تشرين الاول 2021)، انه "في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي العراقي لتطوير القطاع المصرفي العراقي ومواكبته للمعايير الدولية، حصل (19) مصرفاً مرخصاً في العراق على تصنيف من وكالات التصنيف الدولية المعتمدة : (Capital Intelligence – Fitch – Moody’s – Standard & Poors )".

واضاف البيان انه "ستحصل تلك المصارف على تسهيلات مصرفية عدة مما يعكس تطور أداء القطاع المصرفي في العراق وملاءة المصارف ويعد دليلا على امتثالها للمعايير المحلية والدولية".

وقال البنك بحسب البيان انه "يسعى إلى زيادة قدرة المصارف العراقية على توسيع شبكة علاقاتها بالمصارف الدولية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بها ولا سيما بعد نجاحها في الحصول على مثل هذه التصنيفات".

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