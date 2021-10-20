النفط تعلن إطلاق البطاقة الوقودية في المحافظات الغربية وكركوك

2021/10/20 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بواقع ١٠٠ لتر للعائلة المنتجات النفطية تطلق البطاقة الوقودية لتجهيز العوائل بالنفط الأبيض في المحافظات الغربية وكركوك أعلنت وزارة النفط ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية عن إطلاق البطاقة الوقودية والخاصة بتوزيع منتوج النفط الأبيض على العوائل في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنباروبواقع (100) لترلكل عائلة .أكد ذلك مدير عام الشركة الأستاذ حسين طالب الذي أوضح بأن الكمية المجهزة ستكون بالسعر الرسمي المدعوم والبالغ (150) دينار للتر الواحد ، كاشفاً في الوقت ذاته ان الكميات المخصصة لكل محافظة، مفصلا بالقول ان كمية نينوى بلغت ( 1500)م3 / يوم و (700) م3/ يوم في كركوك ، و(504) م3 / يوم في صلاح الدين ،و (650) م3 / يوم في الانبار من جهته ذكر معاون المدير العام المهندس احسان موسى بأن تلك الكميات تم تجهيزها من مستودعات نينوى ومصفى كار وإنتاج مصافي الصمود والصينية ، بالإضافة الى انتاج وخزين مصفى كركوك وإنتاج بازيان فضلاً عن مستودعي الكرخ وحديثة .



مضيفاً بأن الشركة قد هيأت الكميات اللازمة من منتوج النفط الأبيض لكل محافظة من هذه المحافظات للمباشرة بتوزيعها على المواطنين .

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