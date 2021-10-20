ذا فيرج يكشف عن عزم فيس بوك تغيير اسمها

2021/10/20 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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تعتزم شركة فيس بوك تغيير اسمها إلى اسم جديد الأسبوع المقبل بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي، حسبما ذكر موقع ذا فيرج مستشهدا بمصدر على معرفة مباشرة بالأمر.

وقال موقع ذا فيرج إن مارك زوكربيرغ، رئيس فيس بوك التنفيذي يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر كونيكت السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 تشرين الاول، وإن ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة في موعد أقرب.

وأضاف الموقع أن تغيير التسمية ستضع تطبيق فيس بوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم ستشرف على مجموعات مثل انستغرام وواتساب وأوكيولاس وغيرها.

من جهتها قالت فيس بوك إنها لا تعلق على شائعات أو تكهنات.

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