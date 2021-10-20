2021/10/20 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، القبض على 3 مطلوبين بقضايا تجاوز على اراضي تابعة للدولة في بغداد.

وقال بيان للشرطة الاتحادية تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق أحكام القرار (١٥٤)لسنة ٢٠٠١ تجاوز على اراضي تابعة للدولة في منطقة (الري) غرب العاصمة بغداد، يستقلون عجلة (تيوتا) ضبط بحوزتهم مسدس غير مرخص".واضاف، انه "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 مطلوبين بقضايا تجاوز على اراضي تابعة للدولة في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 مطلوبين بقضايا تجاوز على اراضي تابعة للدولة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).