خريجون في خانقين يتظاهرون للمطالبة بالتعيين

2021/10/20 | 12:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تظاهر العشرات من الخريجين في خانقين في محافظة ديالى للمطالبة بفرص تعيين اسوة بمحاضري التربية.وذكر مراسل وكالة / نينا / للانباء ان خريجي الكليات التربوية والكليات الاخرى تجمعوا امام مبنى مديرية تربية خانقين شمال شرق بعقوبة مطالبين مجلس الوزراء ووزارة التربية مشمولهم بعقود تعيين اسوة بالمحاضرين المجانيين .واضاف ان مدير تربية خانقين تسلم مطالب المتظاهرين الخريجين لاحالتها الى وزارة التربية من اجل اتخاذ قرار بشأنها /انتهى

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