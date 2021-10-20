القبض على أمرآة بجريمة قتل أحد أفراد عائلتها بعد 5 سنوات على وقوعها في ميسان

2021/10/20 | 12:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت شرطة ميسان القبض على متهمة بمقتل احد افراد عائلتها بعد (5) سنوات من وقوع الجريمة ، في قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة".وقالت المديرية في بيان ، أن مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس تمكنت من القبض على امرأة متهمة بقتل "اخت زوجها" وذلك نتيجة لخلافات ومشاكل عائلية حدثت في عام ٢٠١٦".واضافت ؛" ان المتهمة قد لاذت بالفرار بعد ارتكابها للجريمة وصدور مذكرة اعتقال بحقها وفق المادة (406 القتل العمد) وذلك إستناداً على طلب الشكوى المقدمة من قبل المدعين بالحق الشخصي".واشارت الى تدوين اقوالها ابتدائياً وقضائياً وتوقيفها وفق المادة المذكورة من قانون العقوبات العراقي"./انتهى

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