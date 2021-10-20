بعد 5 سنوات..الإطاحة بـامرأة قتلت أحد أفراد عائلتها في ميسان

2021/10/20 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء، الإطاحة بـ إمرأة قتلت أحد أفراد عائلتها في محافظة ميسان.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بعد 5 سنوات على وقوعها القبض على […]

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