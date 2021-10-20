كيف ستؤثر تقنية الجيل الخامس على التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط؟

2021/10/20 | 12:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية" 2021 في دبي، تحدث صفدر نذير، نائب الرئيس الإقليمي الأول لاستراتيجية الصناعات الرقمية لدى شركة "هواوي" في الشرق الأوسط، لموقع CNN بالعربية حول أهمية تقنية الجيل الخامس في التحول الرقمي داخل منطقة الشرق الأوسط.

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