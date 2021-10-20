2021/10/20 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، القاء القبض على 3 مطلوبين بقضايا تجاوز على أراضي تابعة للدولة في بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قوة من اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 مطلوبين بقضايا تجاوز على أراضي الدولة ببغداد المركز الخبري الوطني.

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