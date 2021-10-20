كمين في بغداد يطيح بشبكة للدعارة وبيع الفتيات.. رجال ونساء تقودهم ’بطيخة’!

2021/10/20 | 12:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على شبكة للدعارة وبيع الفتيات في العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الأول 2021)، "بعد أن توفرت معلومات عن وجود شبكة تقوم ببيع الفتيات، تدار من قبل أمرأتان، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على (18) شخصا من الرجال والنساء بالجرم المشهود ضمن منطقة المشتل شرق العاصمة بغداد".

وأضاف البيان "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 234 من قانون العقوبات".

وعلى صعيد متصل، "نفذت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد العديد من أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

فيما قال مصدر لـ"ناس"، إنه "تم القبض على اكبر شبكة دعارة وتجارة بالبشر بقيادة (بطيخة) شرقي العاصمة بغداد".

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